Germania: Gentiloni, prefinanziamento Pnrr utile a sostegno a gruppi svantaggiati e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefinanziamento alla Germania nel quadro del fondo di ripresa e resilienza sarà utile a misure di sostegno a gruppi svantaggiati e a facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Lo ha detto il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, commentando la notizia che la Commissione Ue ha erogato un prefinanziamento a Berlino. “Il prefinanziamento di oggi è la prima parte dei 25 miliardi di euro di sussidi che la Germania riceverà attraverso lo strumento di ripresa e resilienza”, ha detto. “Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Germania andrà a supporto degli sforzi per lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno efficiente, di investimenti nel trasporto sostenibile e nella riqualificazione degli edifici in chiave di efficienza energetica, oltre che alla digitalizzazione dei servizi pubblici, della sanità e dell’istruzione”, ha dichiarato Gentiloni. Particolarmente benvenute a suo avviso sono le misure “a sostegno di gruppi svantaggiati e che facilitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, per esempio attraverso l’espansione dei servizi di cura per i minori e della scuola a tempo pieno”. “Sono sfide che la Commissione Ue ha da tempo raccomandato alla Germania di affrontare”, ha concluso Gentiloni. (Beb)