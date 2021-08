Irlanda: Macron, Dublino "occupa posto prezioso nel cuore del sogno europeo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda "occupa un posto prezioso nel cuore del sogno europeo": così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha firmato il libro degli ospiti di Aras an Uachtarain, il palazzo presidenziale irlandese. Macron, oggi per la prima in visita ufficiale a Dublino dove è stato accolto dal presidente irlandese Michael Daniel Higgins, ha ribadito che la Francia è il vicino più prossimo dell'Irlanda all'interno dell'Unione europea e rimarrà un suo fedele amico per il futuro. Una delle promesse elettorali del premier francese era infatti quella di visitare tutti e 27 i Paesi membri dell'Unione europea, e l'Irlanda era proprio uno dei quattro che mancava alla lista. Successivamente, il presidente francese incontrerà a pranzo il premier Micheal Martin negli edifici del governo, dove si prevede che Brexit, il futuro dell'Ue, il Covid-19 e la situazione in corso in Afghanistan siano i temi all'ordine del giorno. Successivamente Macron e Martin terranno una conferenza stampa congiunta. Successivamente, il capo dello Stato visiterà il Trinity College e poi si dirigerà al Guinness Enterprise Centre dove incontrerà imprenditori irlandesi e francesi con cui discuterà dell'impatto che il centro ha avuto sullo sviluppo dell'area locale. Infine, Macron tornerà ad Aras an Uachtarain, dove il presidente Higgins terrà un ricevimento in suo onore (Rel)