Scozia: tribunale respinge caso su estradizione separatista catalana Ponsati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale scozzese ha respinto il caso relativo all’estradizione della separatista catalana, Clara Ponsati, richiesta dalle autorità spagnole. L’udienza si è tenuta oggi a Edimburgo, con la corte che ha spiegato di "non avere giurisdizione" sul caso. Lo sceriffo locale, Nigel Ross, ha detto che l'attivista non tornerà in Scozia dal Belgio, dove si trova attualmente, e per questo motivo il tribunale di Edimburgo non può esprimersi in merito all'estradizione. Ponsati si consegnò volontariamente presso una stazione di polizia di Edimburgo nel 2018, a causa del mandato di cattura europeo emesso dal sistema giudiziario spagnolo. Ponsati venne poi rilasciata. L'indipendentista lavorava come professoressa presso l’università di St Andrew, una delle principali realtà del mondo accademico scozzese. Le autorità della Scozia, e in particolare il governo guidato dal Partito nazionale scozzese (Snp), hanno più volte espresso il loro sostegno verso gli indipendentisti catalani. (Rel)