Auto: Naso (Motus-E), fondi ecobonus finiti, governo intervenga tempestivamente

- Gli incentivi del ministero dello Sviluppo economico "per l'acquisto di veicoli a zero e basse emissioni si sono già esauriti: siamo al 26 di agosto e il residuo è pari a zero". Lo dichiara, in una nota, Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, associazione che raggruppa tutti gli stakeholder della mobilità elettrica. "Più volte, nel corso dell'anno, abbiamo sostenuto - prosegue la nota - che i fondi dell'ecobonus sarebbero finiti ben prima del 31 dicembre 2021, complice la crescita record della domanda di auto elettriche, ma i nostri appelli di rifinanziamento sono rimasti inascoltati. Ci auguriamo - afferma Naso - che il governo, oltre a comprendere l'importanza di tale misura per il prossimo triennio nella legge di Bilancio, intervenga tempestivamente per finanziare nuovamente la misura nell'anno in corso. Il rischio - spiega il segretario generale di Motus-E - è bloccare sul nascere il mercato delle vetture a batteria e di ritardare il raggiungimento di prezzi di acquisto comparabili con le auto tradizionali. In assenza di nuovi fondi si potrebbero spostare quelli messi a disposizione dell'extrabonus con il decreto Sostegni bis. Extrabonus che in questo momento è anche inutilizzabile: nella pratica, oggi - conclude - siamo l'unico Paese in Europa ad incentivare esclusivamente le auto a trazione tradizionale". (Com)