Milano: Bernardo, siamo tutti antifascisti, non serve un patentino

- "Non credo si debba pensare a un patentino, credo che sull'antifascismo siamo tutti assolutamente d'accordo, non riesco a pensare dopo 76 anni dalla guerra, che ci siano ancora fascisti, non ritengo che ce ne siano, non ce ne possono essere e mi meraviglierei che ce ne fossero. Non è il patentino che fa le persone, perché siamo tutti antifascisti". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, parlando con i giornalisti durante una visita al quartiere popolare di Baggio commentando il "'patentino" di antifascismo e rispetto della costituzione introdotto dal Comune di Milano per gli assegnatari degli spazi pubblici. (Rem)