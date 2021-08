Difesa: Romania, nuovi sistemi missilistici Patriot in arrivo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania riceverà i nuovi sistemi missilistici Patriot nel 2022. Lo riferisce la compagnia Raytheon, in trattative con il governo di Bucarest per la vendita di sistemi antiaerei a corto e medio raggio. La Romania diventerà il primo Paese al mondo a utilizzare la versione più recente di questo sistema di difesa aerea, come si legge in un comunicato stampa della Raytheon. "La consegna dei nuovi sistemi Patriot nel 2022 consolida la strategia di sicurezza della Romania. Quando la Romania riceverà nuove unità di fuoco Patriot nel 2022, diventerà il primo Paese al mondo a utilizzare la versione più recente di questo sistema costantemente aggiornato, con comprovata efficienza nel campo delle operazioni", afferma la società. La Romania ha iniziato a utilizzare il suo primo sistema Patriot nell'ultima parte del 2020. (Rob)