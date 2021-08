Speciale difesa: Israele, ministro Difesa Gantz, serve un “Piano B” per sostituire accordo nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale “deve trovare un Piano B” per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare, considerando che le prospettive di un ritorno di Teheran in seno all’accordo del 2015 stanno svanendo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa dello Stato di Israele, Benny Gantz, ad un briefing a cui hanno preso parte 60 diplomatici stranieri. "L'Iran è a soli due mesi dall'acquisizione dei materiali necessari per un'arma nucleare", ha avvertito Gantz. Secondo le valutazioni israeliane, l’Iran impiegherebbe comunque diversi mesi prima di poter produrre un ordigno funzionante. "Non sappiamo se il regime iraniano sarà disposto a firmare un accordo e tornare al tavolo dei negoziati, e la comunità internazionale deve costruire un 'Piano B' praticabile per fermare l'Iran nel suo cammino verso un'arma nucleare", ha affermato Gantz. “Tutti gli atti di aggressione dell'Iran finora sono stati condotti senza capacità nucleari. Immaginate cosa potrebbe accadere se l’Iran raggiungesse capacità nucleari?”, ha dichiarato Gantz. Secondo il ministro della Difesa israeliano, “l'Iran ha l'intenzione di distruggere Israele e sta lavorando per sviluppare i mezzi per farlo". “Israele – ha proseguito Gantz – ha i mezzi per agire e non esiterà a farlo. Non escludo la possibilità che Israele debba agire in futuro per prevenire un Iran nucleare". Le dichiarazioni di Gantz giungono mentre il premier Naftali Bennett si trova a Washington nella sua prima visita negli Stati Uniti dall’assunzione dell’incarico il 13 giugno 2021. Come affermato dallo stesso Bennett prima della sua partenza, l’Iran sarà il tema al centro degli incontri di questi giorni e del colloquio di domani con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. (Res)