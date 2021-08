Speciale difesa: Tagikistan, arrivato aereo russo con cittadini evacuati dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo russo con a bordo cittadini tagiki evacuati dall'Afghanistan è atterrato in Tagikistan. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "L'aereo da trasporto militare del ministero della Difesa russo è atterrato all'aeroporto di Hisor, in Tagikistan, con a bordo i cittadini del Paese evacuati dall'Afghanistan", ha affermato il ministero in una nota. All'inizio della giornata, quattro aerei del ministero della Difesa russo con cittadini di Russia, Ucraina, Uzbekistan e Stati membri dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) sono decollati da Kabul. (Rum)