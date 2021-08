Speciale difesa: Libia, premier Dabaiba annuncia nuovo comitato per sfollati di Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di formare un comitato per affrontare la situazione degli sfollati di Bengasi, città della Libia orientale. Secondo quanto stabilito dal governo, l’avvocato Fathi Terbil, da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani in Libia, presiederà il comitato composto da altri cinque membri. Il comitato si occuperà delle questioni amministrative e finanziarie degli sfollati di Bengasi e del loro rapporto con i ministeri e le istituzioni di competenza. Il Consiglio dei ministri della Libia ha stabilito che i lavori del comitato dureranno cinque mesi e potranno essere eventualmente prorogati in presenza di periodiche relazioni sulle attività svolte. A partire dal lancio dell’Operazione dignità (operazione militare lanciata nel 2014 dalle forze del generale Khalifa Haftar contro le forze di Ansar al Sharia) migliaia di famiglie sono state sfollate nella regione della Cirenaica. (Lit)