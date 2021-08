Speciale difesa: Nigeria, Buhari, attacco ad accademia militare di Kaduna non abbasserà il morale delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco mortale all’Accademia della difesa nigeriana (Nda) di Kaduna non abbasserà il morale delle forze di sicurezza nel porre fine al banditismo e alla criminalità nel paese. Lo ha dichiarato il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, descrivendo l'attacco come "atroce" e "vile". In una dichiarazione rilasciata dal suo consigliere speciale per i media, Femi Adesina, il capo dello Stato ha affermato che “questa azione atroce accelererà lo sradicamento totale del male nella politica, che i membri delle forze armate sono fermamente decisi a realizzare nel più breve tempo possibile". Estendendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, Buhari ha promesso che queste non sono morte invano e che le forze di sicurezza "ripuliranno il Paese dai parassiti ed emanciperanno la politica da atti atroci deliberati, mirati e inventati". Due ufficiali sono morti e un altro è stato rapito da sospetti banditi che hanno preso d’assalto l’Accademia della difesa nigeriana (Nda) di Kaduna. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano “Vanguard”, secondo cui i banditi travestiti in uniforme militare sono arrivati ​​in gran numero e hanno ingaggiato un conflitto a fuoco on i militari, alcuni dei quali sono rimasti feriti. (Res)