Speciale difesa: Somalia, esercito, 90 miliziani di al Shabaab uccisi nel raid aereo condotto ieri dagli Usa

- Almeno 90 combattenti di al Shabaab sono stati uccisi in un attacco aereo condotto ieri nella città di Amara, nella regione somala di Madug. “I militanti di al Shabaab hanno cercato di assalire le forze nella città di Amaara, ma hanno subito gravi perdite e 90 militanti sono stati uccisi in un attacco aereo condotto nel tardo pomeriggio (di ieri)", ha affermato l'esercito in una breve nota su Twitter. Il raid è stato condotto da Comando Usa per l'Africa (Africom), che in un comunicato ha confermato di aver condotto un raid con droni “in un attacco collettivo di autodifesa contro i combattenti di al Shabaab, impegnati in combattimento contro i partner somali nelle vicinanze di Amara, nella Somalia centrale”. L'esercito somalo ha annunciato ieri di aver riconquistato la città di Amara dopo un pesante scontro a fuoco con i militanti di al Shabab martedì. Secondo i residenti, due civili e tre militari sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti durante il pesante scontro a fuoco. In precedenza l'esercito aveva rivendicato l'uccisione di almeno 62 miliziani di al Shabaab. (Res)