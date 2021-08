Speciale difesa: Afghanistan, 200 militari romeni impegnati a evacuare collaboratori afgani della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania parteciperà con 200 militari all'evacuazione dei cittadini afgani che hanno lavorato per la missione Nato in Afghanistan e dei loro familiari. Lo ha deciso il Consiglio supremo della difesa (Csat). L'operazione consisterà nel prelevare cittadini afgani dalle basi temporanee in Kuwait e Qatar e trasferirli in basi temporanee in territorio alleato. Il contingente romeno impegnato in quest'operazione conterà un massimo di 200 soldati, già a partire da agosto e per un periodo massimo di sei mesi. "I membri del Csat hanno concluso che la gestione delle conseguenze della situazione in Afghanistan, a breve, medio e lungo termine, anche in termini di lezioni apprese, sarà uno degli aspetti importanti di una migliore cooperazione pratica, in complementarità, tra la NATO e l'UE, e la Romania parteciperanno a questo sforzo. I membri del Consiglio hanno anche sottolineato la necessità di un maggiore coordinamento sulla comunicazione strategica e la lotta alla disinformazione", afferma la nota."La situazione in Afghanistan è in continua evoluzione e la Romania, in pieno coordinamento con i suoi partner internazionali, cercherà di adottare e attuare le migliori opzioni per rispondere alle sfide politiche, di sicurezza e umanitarie generate da questa crisi. (Rob)