Speciale difesa: Usa, Pentagono critica visita a Kabul di due deputati, “ci ha sottratto tempo”

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non era a conoscenza della decisione dei rappresentanti Seth Moulton (democratico) e Peter Meijer (repubblicano) di visitare l’Afghanistan durante l’operazione di evacuazione del personale da Kabul, una scelta che “ha sottratto tempo” alle forze impegnate nel ritiro. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Pentagono, John Kirby. “Ovviamente non incoraggiamo visite importanti in questa situazione così tesa, pericolosa e fluida, sia all’aeroporto che a Kabul in generale”, ha affermato Kirby aggiungendo che il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, “avrebbe gradito l’opportunità” di parlare con i due prima della visita. Moulton e Meijer sono stati criticati anche dalla presidente della Camera Nancy Pelosi e da altri leader del Partito democratico per il viaggio non autorizzato. (Nys)