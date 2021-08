Speciale difesa: ministri Difesa di Ucraina e Moldavia si incontrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Ucraina, Andrii Taran, ha incontrato quello della Moldavia, Anatolie Nosatii. Come riferito dai media ucraini, i due ministri hanno discusso le priorità relative alla cooperazione bilaterale in materia di difesa tra i rispettivi Paesi. Taran ha inoltre espresso riconoscenza alla Moldova per aver sostenuto l'Ucraina e la Piattaforma di Crimea, concepita dal presidente Volodymyr Zelensky con l’obiettivo di riportare la questione dell’annessione illegale della Crimea all’attenzione della comunità internazionale. Il ministro della Difesa di Kiev ha dichiarato che cercherà di contribuire il più possibile al restauro dell'integrità e sovranità territoriale della Moldova entro i limiti delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale. Taran ha anche anticipato un imminente accordo intergovernativo in merito alla cooperazione militare e tecnica tra i due Paesi, sottolineando il fatto che è importante rafforzare il dialogo politico e militare tra Kiev e Chisinau nella difesa. (Rum)