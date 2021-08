Russia: nuova multa a Facebook per rifiuto di localizzare dati dei suoi utenti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Mosca ha multato Facebook di 15 milioni di rubli (circa 172 mila euro) per il rifiuto ripetuto di localizzare i dati degli utenti nella Federazione Russa. E' quanto riferisce il sito web di Roskomnadzor, il Servizio federale per il monitoraggio dei mass media. Oggi la corte ha esaminato i protocolli amministrativi contro Facebook, WhatsApp e Twitter, che non hanno localizzato i database degli utenti russi nel territorio del Paese. Nel febbraio dello scorso anno, un magistrato ha multato Facebook di 4 milioni di rubli (circa 46 mila euro) per non aver fornito adeguate informazioni sulla localizzazione delle banche dati degli utenti russi. (Rum)