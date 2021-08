Roma, Figliomeni (Fd'I): grati ai nostri cani per l'amore che ci danno ma dobbiamo potenziare le adozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 26 agosto celebriamo la Giornata internazionale del cane che è arrivata alla 17esima edizione e che mira non solo a onorare tutte le razze, ma anche a sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di adottarne uno". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "I cani, i nostri amici a quattro zampe con i loro occhi sempre intenti a percepire il nostro più piccolo stimolo e con il desiderio di vivere ogni istante della nostra vita con loro. Come dimenticare quanto fatto nei recenti periodi di lockdown con il grande supporto affettivo che ci hanno fornito, stemperando le tensioni e creando coesione in quanto univano la famiglia nella loro cura. Come non ricordare tutte le volte che rientrando stanchi a casa ci vengono incontro per la gioia di rivederci. Sono 'amici fedeli' che danno tanto senza chiedere nulla in cambio se non amore. Tra le cose più odiose che abbiamo combattuto in questi cinque anni, grazie anche al supporto dei volontari e delle Associazioni, vi è stata l'assenza dell'amministrazione Raggi nella loro cura: canili comunali in totale stato di degrado e strutture convenzionate a cui erano stati interrotti i fondi. In entrambi i casi siamo scesi in prima linea sia a denunciare quanto non andava, proponendo soluzioni, e sia a chiedere e ottenere un rapido cambio di passo come nell'erogazione dei fondi alle preziose strutture convenzionate. Lo faremo anche in futuro a prescindere da chi guiderà la prossima amministrazione. Evviva i nostri amici a quattro zampe, evviva gli animali". (Com)