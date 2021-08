© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano "La Stampa", dal titolo "Orlando e gli ammortizzatori. Il ritardo è colpa di Franco", si precisa che quanto viene ricostruito dal giornale, a partire dai virgolettati attribuiti al ministro, non corrisponde al vero. Lo comunica l'ufficio stampa del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Com)