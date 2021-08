Afghanistan: Municipio Roma I, in via dei Galilei il centro raccolta donazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla tragedia che sta vivendo il popolo afghano -si legge nella nota-, tutti siamo impegnati a fare il massimo per cercare di alleviare per quanto possibile le sofferenze e i disagi di queste persone costrette a lasciare la propria terra, con uno sguardo particolare ai più piccoli. Il nostro è un gesto che va nella direzione della solidarietà e dell'inclusione. Abbiamo già attivato su questo obiettivo la grande rete delle associazioni che hanno aderito al nostro Patto di Comunità, che siamo certi sapranno mostrare la loro generosità anche di fronte a questa nuova emergenza". (Com)