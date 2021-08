Imprese: Unioncamere, fallimenti sotto i valori pre-covid nei primi sei mesi del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendendo come riferimento il primo semestre del 2019 - l'ultimo non affetto dalle conseguenze legate all'emergenza sanitaria - il bilancio della prima metà del 2021 mostra per quasi tutte le regioni valori in diminuzione, per una media nazionale che si attesta al -13,3 per cento. Fanno eccezione alcune tra le regioni più piccole come la Basilicata (+53,6 per cento) e Molise (+41,7 per cento) dove però bastano pochi casi in più per determinare forti variazioni relative; tra le regioni più grandi, a far segnare un incremento rispetto a due anni fa si segnala la sola Sicilia (+1,4 per cento ). L'unica regione che, pur in forte riduzione rispetto ai primi sei mesi del 2019 (-16,1 per cento), si colloca sopra la soglia dell'uno per mille nel tasso di fallimento è la Lombardia. La dinamica attenuata dei fallimenti si distribuisce in modo diffuso anche tra i settori di attività delle imprese. A mostrare un accelerazione rispetto al primo semestre 2019 sono la fornitura di energia (+60 per cento), la sanità e assistenza (+21,6per cento ), il trasporto e magazzinaggio (+19 per cento), l'istruzione (+13.3 per cento ) e le attività assicurative e finanziarie (+3,2 per cento). (Com)