Romania: vice premier Barna, coalizione di governo non funziona sulla giustizia

- Al momento, la coalizione di governo in Romania "non sta funzionando sul tema della giustizia" e le accuse mosse contro il ministro della Giustizia, Stelian Ion, che non avrebbe adempiuto ai suoi compiti,"sono ingiuste e false". Lo ha detto il vice premier e copresidente della coalizione Usr-Plus, Dan Barna, in una dichiarazione all'emittente televisiva pubblica. "La coalizione di governo non funziona sul tema della giustizia. Quello che sta facendo il mio collega, il ministro della Giustizia, Stelian Ion, è prendere esattamente ciò che è scritto nel programma di governo sulla Giustizia, che abbiamo concordato con gli altri due partiti della coalizione, il Partito nazional liberale (Pnl) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), e trasformarlo in iniziative legislative", ha affermato. "Abbiamo inserito nel dibattito le leggi della giustizia e sono rimaste bloccate in Parlamento", ha aggiunto. Secondo Barna, il disegno di legge per l'abolizione della Sezione indagini sui reati in giustizia (Siij) è "molto pulito e chiaro". "In questa fase, i colleghi dell'Udmr hanno presentato un emendamento che praticamente non abolisce più questa Sezione, ma la trasferisce alla Procura generale e questo ha bloccato tutto", ha detto Barna sostenendo che il ministero ha assolto ai compiti previsti dal programma di governo per questo periodo, ma occorre compiere ulteriori "passi politici". (segue) (Rob)