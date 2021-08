Romania: vice premier Barna, coalizione di governo non funziona sulla giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le leggi sulla giustizia, "stiamo semplicemente aspettando l'assunzione da parte degli altri colleghi e speriamo che accada ora, in questa sessione parlamentare che inizia a settembre, perché sono in discussione, sono state lavorate, sono state presentate da Stelian Ion e questo è quello che dico, le accuse che Stelian Ion non ha fatto il suo dovere sono sia ingiuste che false". Per il vicepremier romeno, "tutto quanto previsto nel programma di governo per questo periodo è stato portato dal ministero della Giustizia e dal ministro della Giustizia nel governo". "Il governo ha dato il suo via libera all'abolizione della Sezione indagini sui reati in giustizia e ora si trova in Parlamento. Le leggi di giustizia sono in Parlamento per il dibattito. Cioè, le cose sono dove devono essere, ma dobbiamo anche compiere ulteriori passi politici", ha concluso Barna. (Rob)