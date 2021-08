Elezioni: Viminale, definito protocollo sanitario e di sicurezza per svolgimento consultazioni 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno sottoscritto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, il "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021", nel quale sono individuate alcune misure per prevenire il rischio d’infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle prossime elezioni. Lo si legge sul sito web del Viminale. Con un’apposita circolare, il capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, ha, conseguentemente, fornito ai prefetti le indicazioni per l’adozione di tutte le precauzioni organizzative e di protezione necessarie per garantire la sicurezza nell’espletamento delle operazioni elettorali e prevenire i rischi di contagio. Con il decreto-legge 117/2021 sono state, inoltre, disciplinate le modalità di raccolta del voto degli elettori in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario e degli elettori sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare per Covid-19. (segue) (Rin)