Energia: Ucraina, operatore trasmissione gas ucraino si offre per gestione Nord Stream 2

- La società dell'operatore di trasporto del gas ucraina (Gts) offrirà i propri servizi nella gestione del gasdotto Nord Stream 2 in relazione alla sentenza sul progetto infrastrutturale emessa da un tribunale tedesco. Lo ha annunciato il presidente della società, Sergey Makogon, su Facebook. "Offriremo i nostri servizi per quanto riguarda la gestione del Nord Stream 2 come un vero operatore di trasporto del gas indipendente dalla Federazione Russa", ha affermato Makogon. (segue) (Rum)