Tlc: Ungheria, 4iG prenderà controllo di Antenna Ungaria

- La società di telecomunicazioni 4iG prenderà il controllo della compagnia statale che controlla l’infrastruttura delle telecomunicazioni in Ungheria, Antenna Hungaria. 4iG ha firmato un accordo preliminare con il ministero per la gestione degli asset nazionali al fine di ottenere una quota di maggioranza in Antenna Hungaria. Se l’operazione andrà in porto, da essa nascerà una delle aziende leader nelle telecomunicazioni in Europa centrorientale. 4iG è diventata nel giro di pochi anni un’importante società del settore in Ungheria, soprattutto grazie a commesse statali vantaggiose. (Vap)