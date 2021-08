Milano: Boccalini (Taxiblu), in autunno fiere ed eventi per ripartire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della fine dell'estate Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, sottolinea in una nota: "Non lo abbiamo mai nascosto e per noi mai come quest’anno l’autunno ci auguriamo potrà realmente essere il giro di boa di una lunga, difficile, stagione che dura ormai da quasi 20 mesi. Un lasso di tempo caratterizzato da tutte le difficoltà che conosciamo legate alla pandemia e alla correlata crisi del lavoro che ancora si porta appresso. L’ autunno per noi e per Milano in senso stretto è la stagione delle fiere, dei grandi eventi in presenza e del turismo business che prende ad animare la città. Non sappiamo poi in che termini questo 'nuovo inizio' ci sarà ma sappiamo quanto sarà importante per la città e le sue attività”. “È chiaro - spiega Boccalini - che un ruolo chiave sugli eventi lo ricopriranno le misure di sicurezza che anche per noi nel settore del trasporto sono cruciali. Come sappiamo che al contempo ogni evento in presenza e l’ arrivo di potenziali clienti anche dall’ estero sono per il nostro settore e per tutto l’ indotto che si genera in una città come Milano davvero fondamentali. Le premesse per lavorare e farlo in sicurezza credo vi siano tutte e se oltre al rispetto delle norme prevarrà in tutti il buon senso la città in autunno potrà finalmente trovare nuovo slancio per ripartire e con lei i suoi cittadini e lavoratori". (Com)