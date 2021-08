Afghanistan: ministero Difesa, tutti gli ungheresi sono stati evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli ungheresi che hanno contattato le autorità del loro Paese sono stati evacuati dall’Afghanistan. Lo hanno detto il ministro della Difesa, Tibor Benko, e il comandante delle Forze armate, Romulus Ruszin-Szendi, in conferenza stampa stamane. Tutti i soldati ungheresi sono rientrati dal Paese asiatico dopo aver partecipato all’evacuazione di 540 persone, tra i quali, oltre agli ungheresi, c’erano cittadini statunitensi, austriaci e afgani. “Degli afgani con i quali l’Ungheria ha stabilito contatti” durante la sua missione in Afghanistan, “solo l’87 per cento è stato evacuato, ovvero 56 famiglie”. I voli ungheresi decollati da Kabul in direzione dell’Uzbekistan sono stati 17. (Vap)