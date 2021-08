Afghanistan: Spadoni, profonda preoccupazione, in particolare per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, nel corso del suo intervento in occasione della "G20 Conference on women's empowerment", a Santa Margherita Ligure, ha espresso "profonda preoccupazione per quanto sta accadendo in Afghanistan, in particolare per le donne. La situazione sta degenerando di giorno in giorno - ha continuato la parlamentare - e arrivano notizie allarmanti relative alla condizione delle donne e su quello che può accadere in futuro. I grandi del G20 non possono rimanere indifferenti a quanto sta accadendo, come leaders abbiamo una grandissima responsabilità, quella di garantire i diritti umani, la tutela della dignità della donna, la sua realizzazione e libertà". Secondo Spadoni, "è necessaria una coordinazione multilaterale per permettere corridoi umanitari alle donne che rischiano la vita. Nello stesso tempo è fondamentale che le organizzazioni internazionali possano lavorare in sicurezza nella zona per verificare la tutela di quei diritti così faticosamente conquistati. Questa giornata può diventare un’occasione per parlare di tutto questo e di avere un’unica voce, quella delle tutele e della protezione di tutte le donne, comprese quelle afgane".(Com)