Cultura: Regione Lazio, apre piattaforma per fondo unico spettacolo dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 12 di oggi alle 18 del 30 settembre 2021 gli operatori dello spettacolo dal vivo potranno presentare le proprie domande relative all’annualità 2022 per accedere al Fondo unico della Regione Lazio (Regolamento n.16/2019 per la presentazione delle istanze per progetti annuali e delle terze istanze per i progetti triennali). Lo si apprende da una nota della Regione Lazio. "La Regione -si legge- sostiene interventi in materia di spettacolo dal vivo nei seguenti ambiti: produzione dello spettacolo dal vivo (progetti annuali); centri di produzione teatrale (progetti triennali); centri di produzione di danza (progetti triennali); festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare (progetti triennali); festival circensi (progetti triennali) Festival degli artisti di strada (progetti triennali) Circuiti regionali (progetti annuali); orchestre ed ensemble musicali (progetti annuali); progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche (progetti annuali); educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica (progetti annuali); teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia (progetti triennali)". Per quanto riguarda i progetti triennali (Centri di produzione teatrale; centri di produzione di danza; festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare; festival circensi; festival degli artisti di strada; teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia) potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti già vincitori per l’annualità 2020. I progetti potranno essere caricati attraverso la piattaforma del sistema GeCoWEB accessibile dal sito di Lazio innova. (segue) (Com)