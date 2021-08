Spagna: risparmi di famiglie e imprese calati dello 0,43 per cento mensile a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risparmi delle famiglie e delle imprese residenti in Spagna sono diminuiti a luglio dello 0,43 per cento rispetto al mese precedente, attestandosi a 1.237 miliardi di euro, ma restano del 4,6 per cento superiori all’anno precedente. È quanto riferisce l’agenzia di stampa spagnola “Europapress”, secondo cui questi dati riflettono l’accumulo di società e privati cittadini a causa delle incertezze provocate dalla pandemia di coronavirus. Il dato mensile risponde a un calo dell'1,96 per cento dei risparmi delle società non finanziarie, che dopo due mesi di aumenti si sono attestati a 294,9 miliardi di euro a luglio, con una riduzione di 5,9 miliardi di euro rispetto a giugno. Rispetto a un anno prima i risparmi sono cresciuti del 2,32 per cento, precisamente di 6,7 miliardi di euro. I depositi delle famiglie, invece, hanno segnato undici mesi consecutivi di rialzo, crescendo di 1,1 miliardi di euro (+0,12 per cento). L'aumento su base annua è stato del 5,6 per cento, ovvero i risparmi delle famiglie sono aumentati di 49,9 miliardi di euro in un anno. Secondo i dati, i risparmi di tutti i cittadini in Spagna si sono attestati a luglio a 1.568 miliardi di euro, l'1,05 per cento in meno rispetto a giugno e il 4,3 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.(Spm)