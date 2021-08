Cina-Siria: premier Li Keqiang, importante rafforzare relazioni con Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Siria. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, in un messaggio all’omologo siriano, Hussein Arnous, ripreso dall’agenzia di stampa del governo di Damasco “Sana”. “Il governo cinese desidera aiutare la Siria per combattere la pandemia di Covid-19 e accelerare la ricostruzione del Paese”, ha dichiarato Keqiang, sottolineando le tradizionali relazioni “amichevoli” tra i due Paesi. Il premier cinese ha espresso la piena disponibilità del suo governo di collaborare con Damasco per rafforzare la tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere la cooperazione, augurando alla Siria di raggiungere una situazione di prosperità e sicurezza.(Res)