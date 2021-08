Hong Kong: Commissione per la sicurezza nazionale destituisce il deputato Cheng Chung-tai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Hong Kong Cheng Chung-tai è stato destituito con effetto immediato da membro del Consiglio legislativo (LegCo). Lo ha annunciato oggi il capo segretario della Regione amministrativa speciale, John Lee Ka-chiu, in qualità di presidente del Comitato di revisione sull’eleggibilità dei candidati al Comitato elettorale. Lee ha spiegato che l’organismo ha chiesto un parere alla Commissione per la sicurezza nazionale, guidata dal capo dell’amministrazione di Hong Kong Carrie Lam, sull’ammissibilità di Cheng nel Comitato elettorale. E Cheng è stato valutato “non idoneo a rispettare la Legge fondamentale o a prestare giuramento alla città”. In base a una risoluzione adottata lo scorso novembre dal Consiglio legislativo, infatti, i deputati perdono immediatamente il loro seggio in parlamento se ritenuti dalle autorità competenti “inidonei a prestare giuramento”. (segue) (Res)