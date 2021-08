Hong Kong: Commissione per la sicurezza nazionale destituisce il deputato Cheng Chung-tai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 Cheng è stato condannato per aver capovolto bandiere della Cina e di Hong Kong in miniatura durante un dibattito avvenuto l’anno precedente all’interno della LegCo. L’uomo ha anche dovuto pagare una multa di 5 mila dollari di Hong Kong, circa 645 dollari statunitensi. Il nuovo Comitato elettorale, composto da 1.500 membri, verrà nominato il prossimo 19 settembre. Circa mille membri verranno eletti, oltre 300 saranno nominati d’ufficio, mentre 156 verranno designati da una serie di istituzioni e associazioni religiose e professionali. Quelle di settembre saranno le prime consultazioni dopo la riforma del sistema elettorale imposta da Pechino lo scorso marzo, in base alla quale solo “i patrioti” potranno governare Hong Kong. Nelle ultime due settimane le autorità hanno ricevuto 1.056 candidature. (Res)