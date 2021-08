© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima proposta dell’assessore (Lega) della regione Marche: test salivari, rapidi e gratuiti, per scuola e attività sportive, per aiutare tutti i ragazzi a tornare a vivere in serenità, senza obblighi e discriminazioni". Lo scrive su Twitter il leader leghista, Matteo Salvini. (Rin)