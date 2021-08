Libano: premier designato Miqati risoluto a portare avanti formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato del Libano, Najib Miqati, si è detto nuovamente risoluto a portare avanti la missione di formare un nuovo governo, sottolineando che l’alternativa sarà un ulteriore passo del Paese verso il fallimento. In una lettera inviata al quotidiano “an-Nahar”, Miqati ha dichiarato: “Sono determinato a compiere questa missione suicida, come alcuni l'hanno definita, sperando di poter formare un governo capace di risolvere le sfide più urgenti”. Miqati ha dichiarato di non avere “la bacchetta magica”, specificando che il primo passo è “formare l'atteso governo e riunire tutti i libanesi”. Il premier incaricato ha inoltre spiegato che “la classe politica è il risultato di una scelta democratica che non può essere trascurata”. “Una delle sfide del nuovo governo sarà dunque quella di organizzare le elezioni legislative che costituiranno la vera svolta poiché consentiranno di determinare le scelte dei libanesi manifestate nelle proteste organizzate nel Paese a partire dal 17 ottobre 2019", ha affermato Miqati.(Res)