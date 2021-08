Roma: si schianta con auto contro caserma Folgore a Bracciano e aggredisce carabinieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne romano, pregiudicato, è stato arrestato questa notte a Bracciano dai carabinieri della stazione di Manziana con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo alla guida della propria autovettura Fiat Qubo, ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro perimetrale della caserma sede del Reggimento Paracadutisti “Folgore” abbattendone circa 4 metri. Dopo l’incidente, il 33enne in evidente stato di alterazione psicofisica ha iniziato ad autolesionarsi battendo la testa contro un palo della segnaletica stradale e alla vista dei militari intervenuti sul posto, li ha aggrediti inveendo nei loro confronti. I carabinieri hanno fermato l’aggressore che ha opposto una strenua resistenza all’arresto, al punto da causare lesioni ad uno dei militari. Il 33enne, trasportato presso ospedale San Filippo Neri di Roma, ha rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico per il rilevamento di sostanze stupefacenti nel sangue, ma è stato riscontrato positivo a test alcolemico con esito di 1.7 gl. Dimesso senza alcun giorno di prognosi. Documenti di guida e circolazione regolari. L’uomo è stato accompagnato presso il Tribunale di Civitavecchia per essere sottoposto ad udienza di convalida. (Rer)