- Prosegue l'impegno della Difesa per gli ex collaboratori afgani e le loro famiglie. Come si legge in un tweet del ministero della Difesa, con "l'operazione Aquila è giunta in Italia anche la donna, ospite nella base militare di Roccaraso dal 20 agosto, che ha dato alla luce Hina all’ospedale di Sulmona". (Res)