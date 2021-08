Afghanistan: Polonia, premier Morawiecki annuncia fine operazioni di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha terminato le sue evacuazioni dall’Afghanistan. Lo ha annunciato ufficialmente il premier, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa assieme all’ambasciatore afgano a Varsavia, Tahir Quadiry. “Oggi finisce l’azione di evacuazione che abbiamo organizzato per i polacchi e per i collaboratori afgani. L’azione è cominciata già a giugno, quando la situazione in Afghanistan ha cominciato a peggiorare. Allora abbiamo trasportato in Polonia i primi collaboratori e interpreti, le prime persone che hanno lavorato con noi per anni e anche una parte dei polacchi che in Afghanistan svolgeva un ruolo nella missione internazionale di pace e stabilizzazione”, ha detto Morawiecki. “La Polonia non lascia i propri amici nel momento del bisogno”, ha continuato il premier. In totale Varsavia ha evacuato circa 900 persone dall'Afghanistan, fra cui circa 300 donne e altrettanti bambini. Morawiecki ha espresso riconoscenza ai diplomatici e militari stranieri che hanno sostenuto l'evacuazione di cittadini polacchi dal Paese: "Questo processo si è svolto in modo rapido ed esemplare nonostante la situazione critica e difficile da gestire in Afghanistan. Per questo motivo, vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati nella missione", ha aggiunto il capo del governo. (Vap)