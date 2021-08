Ita: Fassina (Leu), piano vergognoso, va ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per Ita illustrato ieri dal Presidente Altavilla alle organizzazioni sindacali, "è vergognoso sia per l'ulteriore aggravamento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori che verranno assunte, sia per le prospettive dell'azienda. Si prospettano 7-8000 esuberi, in larga parte su Roma, e assunzioni a condizioni inferiori al trattamento applicato dalle low cost". Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina che aggiunge: "Il ministro Giovannini, responsabile primario del piano, così attento alla sostenibilità ambientale, è totalmente indifferente alla sostenibilità sociale? Il ministro Giorgetti e il ministro Orlando hanno legittimato l'uscita di Ita da Assoaereo così da consentire la disapplicazione del Ccnl della categoria, nonostante una norma del Decreto Rilancio preveda l'applicazione a tutti gli operatori presenti in Italia del Ccnl?". E ancora: "Il governo Draghi ha dato mandato di far decollare Ita come low cost sulla pelle dei lavoratori? Ha affidato al vertice di Ita - continua Fassina - l'obiettivo di scatenare una guerra tra disperati per il lavoro senza alcuna attenzione all'anzianità di servizio e a carichi familiari? Dopo la gara al massimo ribasso per i servizi di call center, appaltati senza clausola sociale, il governo Draghi dove vuole portare la svalutazione del lavoro? Il M5s e il Pd vogliono rimanere a guardare? Il piano va ritirato", conclude il deputato di Leu.(Com)