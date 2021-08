Covid: Russia, registrati 820 decessi al giorno, il massimo dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 820 decessi da coronavirus. Lo ha riferito ai giornalisti il quartier generale operativo per la lotta alla diffusione del coronavirus della Federazione Russa. È il numero massimo di decessi registrato in un giorno nel Paese dall'inizio della pandemia. Il record precedente, registrato il 14 agosto, è stato di 819 decessi. Il tasso parziale di mortalità del virus (quello definitivo potrà essere determinato solo dopo la fine della pandemia) è salito quindi al 2,63 per cento, stando a quanto risulta dai dati. Il numero totale dei decessi da coronavirus in Russia ha raggiunto quota 179.243 persone. Il numero di casi confermati delle persone contagiate al giorno è aumentato di 19 630, a 6 824 540. In termini relativi, l'aumento del numero di casi è stato dello 0,29 per cento. Il numero delle persone guarite dopo aver contratto la malattia è aumentato di 19.661 al giorno, toccando quota 6.092.818.(Rum)