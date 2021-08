Sardegna: serata di beneficenza degli artisti sardi per i territori colpiti dagli incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inchietos, in sardo significa arrabbiato - sottolineano i promotori dell'evento - sentimento che accomuna tanti sardi che si sono trovati ancora una volta inermi davanti alla devastazione degli incendi nell'isola. Ogni anno la Sardegna brucia portandosi via luoghi in cui siamo nati e cresciuti, dove abbiamo vissuto i migliori momenti delle nostre vite. Una catastrofe senza tempo, con centinaia di focolai che ogni giorno portano via la principale fonte di sostentamento di un'Isola che deve tutto alla sua terra. C'è un concorso di colpe, ecco perché siamo arrabbiati. Non è più possibile stare immobili". (Rsc)