Sardegna: Tocco (presidente Consiglio comunale Cagliari), mettere in sicurezza strade più a rischio

- La sicurezza stradale "deve costituire un impegno prioritario e costante nel tempo, soprattutto nelle arterie di ingresso al capoluogo". E' quanto sottolinea in una nota il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, dopo la tragedia che si è consumata ieri all'alba sul viale La Plaia. A perdere la vita un operatore del mercato ittico travolto da un'auto. "Chiederò - continua il responsabile dell'assemblea di palazzo Bacaredda - un intervento immediato dell'assessorato alla viabilità e del servizio al traffico cittadino affinché possano mettere in sicurezza un tratto di strada davvero ad alto rischio". Una condizione di pericolo che preoccupa gli automobilisti, lungo un'arteria strategica e molto trafficata già teatro in passato di innumerevoli incidenti stradali. In qualche caso anche mortali. "Uno snodo problematico alla periferia della città, in prossimità del quale i veicoli in transito raggiungono velocità considerevoli - conclude Tocco -. E' urgente un progetto di messa in sicurezza del budello che conduce verso il mercato ittico per scongiurare altre tragedie. Sin dai prossimi giorni solleciterò la commissione viabilità perché possa effettuare dei sopralluoghi nelle arterie di maggior pericolo all'ingresso della città capoluogo". (Rsc)