Afghanistan: Bonetti, non possiamo tacere, dare prospettiva di futuro a donne afgane

- Non possiamo tacere di fronte alla situazione delle donne e delle ragazze afgane. Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ospite del programma "Agorà estate", su Rai tre. "Non possiamo tollerare - ha aggiunto la ministra - violenze, abusi e privazioni dei diritti fondamentali". Occorre "dare a queste donne una prospettiva di futuro in modo che abbiano accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e ai ruoli sociali che stavano faticosamente conquistando e che avevano conquistato", ha concluso Bonetti. (Rin)