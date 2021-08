Animali: Coldiretti, mercato nero cuccioli cane vale 300 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra allevamenti clandestini in Italia e traffici illegali dall’estero il mercato nero di cani e gatti di razza alimenta in Italia un business criminale che coinvolge oltre 400 mila cuccioli per un giro d’affari da 300 milioni di euro all’anno. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Osservatorio Agromafie in occasione della Giornata mondiale del cane 2021 che il 26 agosto celebra uno dei migliori amici dell’uomo spesso però vittima di abusi, abbandoni e criminalità. Il traffico illecito di animali da compagnia - spiega Coldiretti - è uno dei fenomeni malavitosi a maggior impatto sociale visto che una casa italiana su tre (32 per cento) ospita almeno uno o più animali da compagnia che spesso diventano veri e propri componenti del nucleo familiare come dimostrano i 6,3 milioni di italiani che quest’estate - evidenzia Coldiretti - hanno scelto di partire in vacanza con il proprio animale. Tra quanti hanno in casa un animale il 20,7 per cento lo ha ricevuto in dono, il 19,3 per cento lo ha preso da una struttura di ricovero, il 17,1 per cento lo ha raccolto dalla strada, il 13 per cento lo ha trovato in un allevamento, il 12,3 per cento lo ha comprato in un negozio, l’11,4 per cento lo ha comprato da conoscenti o privati, il 5,7 per cento ha tenuto il cucciolo di un animale che possedeva già e lo 0,5 per cento lo ha acquistato sul web, secondo Eurispes. (segue) (Com)