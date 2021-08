Afghanistan: Bonetti, Italia impegnata in percorsi di evacuazione, serve azione comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "è impegnata nel costruire questi percorsi di evacuazione, stanno arrivando gli aerei, il presidente (Draghi ndr) ha chiesto che ci possa essere un accesso per gli organismi internazionali in Afghanistan e un investimento di risorse". Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ospite del programma "Agorà estate", su Rai tre. "L'Italia - ha aggiunto la ministra - metterà a disposizione risorse per i sostegni umanitari", ma è necessario che "si definisca una strategia a livello di comunità, non solo europea, ma anche internazionale, non si può rimanere nell'alveo dei paesi occidentali. Serve una grande collaborazione per dare una risposta che sia il più efficace possibile per la popolazione afgana", ha concluso Bonetti. (Rin)