Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso, a tratti velato da nordovest, con debole sviluppo di cumuli ad evoluzione diruna. Dal tardo pomeriggio diffusi addensamenti sulla fascia alpina di confine, isolati sulle Alpi e Prealpi Orientali. Isolati rovesci verso sera sulle Alpi Orientali. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra 15 e 19 °C, massime tra 27 e 32 °C. (Rem)