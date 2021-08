Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mattino nuvolosità variabile, con maggiori addensamenti nella notte sulle Alpi, dal primo mattino su Prealpi Centro-orientali e fascia pedemontana, Appennino e bassa pianura. Rovesci o temporali sparsi su Prealpi Centro-Orientali e fascia pedemontana, Appennino e bassa pianura; possibili isolati già nella notte e primo mattino sui rilievi orientali, più probabili e sparsi dal pomeriggio. Temperature minime in lieve o moderato aumento, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 26 °C. (Rem)