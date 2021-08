Afghanistan: sottosegretario Forze armate britannico, minaccia terroristica "credibile e letale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di un attacco terroristico all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan, è "molto imminente, molto credibile e molto letale". Sono le parole di James Heappey, sottosegretario alle Forze armate britanniche, ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”. "L'intelligence nel corso della settimana è diventata più certa riguardo a un attacco letale molto imminente all'aeroporto o al centro di assistenza utilizzato dalle forze occidentali", ha detto Heappey. Il ministro ha aggiunto che il Regno Unito ha programmato 11 voli in partenza nelle prossime 24 ore, ma ha affermato che sarebbe ingiusto non avvisare le persone della minaccia. "Lo Stato islamico è profondamente consapevole che c'è una finestra che si sta chiudendo, che sta concentrando le persone verso l'aeroporto e che sta dando loro l'opportunità di fare qualcosa che sarebbe considerato spettacolare. Lo riterremmo assolutamente ripugnante", ha detto il sottosegretario. Il Regno Unito non dispone delle truppe sul campo per individuare ed eliminare la minaccia, ha spiegato Heappey. (Rel)