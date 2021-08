Regno Unito: Covid, in forse programma vaccinazione per tutti i maggiori di 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in forse l'avvio del programma di vaccinazione Covid-19 per tutti i maggiori di 12 anni nel Regno Unito. Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", sarà il comitato congiunto sulla vaccinazione e immunizzazione britannico (Jcvi) a prendere una decisione finale. Al momento, le persone in questa fascia d'età hanno accesso all'immunizzazione solo se convivono con soggetti a rischio. Uno dei membri dei Jcvi, Adam Finn, ha riferito a "Sky News" che il comitato sta adottando un "approccio molto cauto" in merito e che non è sotto considerazione una seconda dose per questa fascia d'età. L'annuncio è stato fatto mentre i contagi nel Paese continuano ad aumentare, con più di 30 mila nuovi casi al giorno nella scorsa settimana. Ad oggi, sono il 77,4 per cento le persone completamente vaccinate e l'88 per cento quelle che hanno ricevuto la prima dose del vaccino tra i maggiori di 16 anni. (Rel)