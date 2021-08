Afghanistan: Raggi, Roma si conferma città aperta, gara solidarietà per accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma si conferma città aperta, solidale e accogliente. Ho letto che tanti romani si sono resi disponibili per ospitare nelle loro seconde case chi sta fuggendo da Kabul. Un gesto che commuove, simbolo della generosità che continua a caratterizzare la nostra comunità. Un forte senso di altruismo verso chi è in difficoltà che dobbiamo custodire". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Roma - aggiunge - si è subito messa a disposizione per dare supporto in questo momento drammatico di crisi umanitaria garantendo accoglienza alle prime sette famiglie afghane, con donne e bambini, in fuga da Kabul. Non possiamo rimanere indifferenti e, come ho già detto, è necessario collaborare a livello europeo per aiutare queste persone. Le immagini strazianti che arrivano ogni giorno dall'Afghanistan, di bambini, donne e uomini in preda alla disperazione, hanno toccato tutti noi. E tutti vogliamo fare qualcosa. Roma e i romani - conclude - sono pronti a fare la loro parte". (Rer)