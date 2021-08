Senegal: ex presidente ciadiano Habré sarà sepolto oggi nel cimitero di Dakar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Ciad Hissene Habré, morto martedì scorso all'età di 79 anni per complicazioni legate al Covid mentre scontava l'ergastolo in Senegal per crimini contro l'umanità, sarà sepolto oggi nel cimitero musulmano di Yoff nella capitale senegalese Dakar. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota ripresa dai media locali. Habré era stato ricoverato al pronto soccorso di un ospedale di Dakar dopo aver contratto il Covid-19 in seguito a complicazioni legate a diabete e ipertensione. Condannato a morte in contumacia per crimini contro l'umanità da un tribunale di N'Djaména, in Ciad, Habré era fuggito in Senegal per poi venire condannato all'ergastolo in appello da un tribunale speciale nel 2017 a seguito di un primo processo tenutosi nel 2015 nella capitale senegalese Dakar. Al potere tra il 1982 e il 1990, l'ex presidente del Ciad aveva continuato a scontare l'ergastolo nel carcere di Cape Manuel di Dakar fino alla sua morte, avvenuta oggi. (Res)